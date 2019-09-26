Тегеран, , 16:27 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани осудил «бессмысленные обвинения» США и Саудовской Аравии в атаках Ирана на НПЗ Saudi Aramco, отметив, что данные обвинения не смогут отвлечь общественность от йеменской войны, продолжающейся с 2015 года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам парламентария, за последние несколько десятилетий Вашингтон и Эр-Рияд спровоцировали несколько войн на Ближнем Востоке, и атаки на НПЗ используются, чтобы этот факт скрыть. Самый ужасный результат политики США — это миллионы обездоленных жителей Йемена, и Белый дом не сможет заставить мировое сообщество забыть об этом.

Говоря об увеличении контингента вооруженных сил США в регионе, Али Лариджани подчеркнул, что рост численности войск в заливе не сможет подорвать «твердую волю иранской нации». Он также отметил, что войска любых третьих государств всегда приводили к повышению напряженности в зоне Персидского залива.