Тегеран, , 12:18 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил обвинения Великобритании, Франции и Германии в причастности Ирана к атакам на саудовской НПЗ, заявив, что Европа не в состоянии противостоять бездарной политике США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, «время издевательств на международной арене прошло», и, поддаваясь давлению со стороны США, европейцы сами отказываются играть ведущую роль в современных международных отношениях. Аббас Мусави подчеркнул, что для того, чтобы в полной мере сотрудничать с Ираном, Европа должна стать полностью независимой, что невозможно в ближайшее время.

Напомним, что раннее лидеры Великобритании, Франции и Германии в совместном заявлении возложили вину за нападение на НПЗ Саудовской Аравии на ИРИ. «Для нас ясно, что Иран несет ответственность за нападение», — говорится в сообщении.