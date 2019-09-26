Тегеран, , 12:58 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter обвинил США в двойных стандартах по отношению к соблюдению ДНЯО другими странами мира. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр осудил то, что США закрывают глаза на наличие ядерного оружия у Израиля, в то время как страны с мирной атомной программой оказываются в центре санкционной политики. Мохаммад Джавад Зариф отметил, что единственной страной-угрозой региону является Израиль, который 40 лет назад испытал ядерное оружие при попустительстве и даже поддержке США.

Иранский министр продемонстрировал несколько номеров журнала Foreign policy 1970-х годов, в которых говорится о ядерных испытаниях Израиля. «За 40 лет двуличность США ни капли не изменилась», — отметил Зариф.