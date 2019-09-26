Тегеран, , 12:46 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил о том, что американский президент Дональд Трамп назначил пакистанского премьера Имран Хана посредником в переговорах с Ираном. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, Имран Хан в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дал понять американскому президенту, что Пакистан имеет твердую позицию по Кашмирскому, афганскому и иранскому вопросам. Он отметил, что Ближний Восток «не потерпит войны», и любые неосторожные действия повлекут за собой серьезные последствия. Шах Махмуд Куреши заявил, что подобная позиция является одной из причин договоренности между Пакистаном и Белым домом о посредничестве.

Напомним, что до 30 сентября в Нью-Йорке проходит очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, одним из участников которой стал президент Ирана Хасан Рухани. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что президенты Ирана и США хотят провести встречу в рамках данной сессии, однако руководство Ирана опровергает данные сообщения.