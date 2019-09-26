Тегеран, , 12:37 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что ИРИ внесла американскую организацию «United Against Nuclear Iran» в список террористических по причине сотрудничества с экстремистскими группировками. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат напомнил о недавней попытке госсекретаря США Майка Помпео устроить встречу с представителями несколько террористических и сепаратистских организаций под эгидой United against Iran. Чиновник отметил, что с одной стороны, США заявляют всему миру, что стремятся к переговорам с Ираном, а с другой — собирают вокруг себя террористические организации, у которых «руки по локоть в иранской крови».

Раннее появилась информация, что United Against Nuclear Iran устроила встречу с представителями Организации моджахедов иранского народа и Комалы. Обе группировки запрещены на территории Ирана.