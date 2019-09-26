Нью-Йорк, США, , 09:59 — REGNUM Россия поддерживает Сербию по всем важным вопросам и является её другом и союзником. Такое заявление после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал президент Сербии Александр Вучич.

«Для Сербии хорошо, что мы в лице России имеем друга и союзника по всем важным вопросам для нашей страны, — приводит ТАСС слова сербского лидера. — Это укрепляет доверие между странами».

Он сообщил о словах президента РФ Владимира Путина, переданных ему главой МИД РФ, о том, что Россия будет вместе с Сербией. Вучич также добавил, что на встрече была подчёркнута поддержка Сербии в уважении международного права, в вопросе Косова и Метохии, в сохранении независимости республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Сербии Александром Вучичем.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, а также особо остановились на ситуации, сложившейся в косовском урегулировании. Лавров и Вучич отметили нацеленность на дальнейшую тесную координацию на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право.