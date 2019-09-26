Нью-Дели, , 10:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкарзаявил о том, что Индия не видит никаких проблем в переговорах с Пакистаном, но для неё неприемлемо вести переговоры с «Террористаном». Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Граница Индии и Пакистана India Pakistan Border Wagha

Министр заявил, что Пакистан на данном этапе представляет собой не просто страну, а настоящую «фабрику» по подготовке террористов, которые должны быть заброшены на территорию бывшего штата Джамму и Кашмир для подрыва стабильности в регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев, а также со стороны многих общественных деятелей Кашмира.