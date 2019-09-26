Киев, , 10:01 — REGNUM Стенограмму разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским следует рассматривать как учебник, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 26 сентября в комментарии телеканалу «Громадське».

Кравчук считает, что Зеленский общался с президентом наиболее влиятельного государства мира, кроме того, разговор начал Трамп, поэтому возражать ему или перебивать было бы недипломатично.

По его словам, Зеленскому не следовало сравнивать помощь Украине со стороны США и Европейского союза.

«Я думаю, что тут нужно было как-то отреагировать. Хотя, когда идёт прямой разговор по телефону, то не всё учтёшь. Текста, заранее написанного, не имеешь, и не знаешь, какие вопросы будут обсуждаться», — прокомментировал Кравчук.

Он уверен, что лидеры ЕС не будут обострять вопрос того, что сказал Зеленский Трампу касательно помощи Украине.

«Я думаю, что этот разговор — это учебник… не только президентом Украины и США, но и для нас с вами. В целом, учитывая всю ситуацию, которая была на момент этого разговора, президент Украины выглядел неплохо», — подытожил Кравчук.

Напомним, ранее в США опубликовали стенограмму разговора между Трампом и Зеленским. В ходе беседы Зеленский заявил, что США помогаю Украине гораздо больше, чем Евросоюз.

Читайте также: Зеленский объяснил критику лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Ранее в ЕС напомнили Зеленскому о выделении Украине беспрецедентных 15 млрд евро кредитов, не считая вкладов отдельных стран-членов Евросоюза.

Читайте также: В ЕС отреагировали на слова Зеленского о недостаточной поддержке Украины