Киев, 26 сентября 2019, 10:01 — REGNUM Стенограмму разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским следует рассматривать как учебник, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук 26 сентября в комментарии телеканалу «Громадське».
Кравчук считает, что Зеленский общался с президентом наиболее влиятельного государства мира, кроме того, разговор начал Трамп, поэтому возражать ему или перебивать было бы недипломатично.
По его словам, Зеленскому не следовало сравнивать помощь Украине со стороны США и Европейского союза.
Он уверен, что лидеры ЕС не будут обострять вопрос того, что сказал Зеленский Трампу касательно помощи Украине.
Напомним, ранее в США опубликовали стенограмму разговора между Трампом и Зеленским. В ходе беседы Зеленский заявил, что США помогаю Украине гораздо больше, чем Евросоюз.
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Ранее в ЕС напомнили Зеленскому о выделении Украине беспрецедентных 15 млрд евро кредитов, не считая вкладов отдельных стран-членов Евросоюза.
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