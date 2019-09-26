Москва, , 09:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский многих неприятно удивил своим выступлением на сессии ООН, принеся с собой пулю, обвиняя Россия в поддержке конфликта, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Комментируя слова Зеленского о сотрудничестве с Россией.

«Зеленский продолжил антироссийскую риторику и в разговоре с министром Лавровым, который решил из вежливости познакомиться с Зеленским, когда они стояли в очереди на вход.

Стоит напомнить господину Зеленскому, что на Донбассе по обе стороны границы противостояния гибнут граждане Украины, а на стороне ЛДНР Вооруженными силами Украины убиты сотни детей и тысячи рискуют быть убитыми каждый день.

Дети не могут защищать себя сами, а для обстрела населенных пунктов до сих пор применяется тяжелая артиллерия, которая признается неизбирательным вооружением.

Такая забывчивость Зеленского напрямую продолжает риторику бывшего президента Украины Петра Порошенко и только отдаляет и встречу Нормандской четверки и возможные прямые переговоры с Россией», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что «Донбасс — наша страна, это наша земля. Россия должна «отдать территории» и обменять людей».

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