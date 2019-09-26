Мадрид, , 11:28 — REGNUM В рамках выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, глава правительства Испании Педро Санчес в очередной раз подтвердил твердую позицию своей страны в отношении проблемы Западной Сахары. Санчес подчеркнул, что Испания рассматривает ООН в качестве единственной легитимной стороны, имеющей законные основания для поиска взаимоприемлемого политического решения конфликта в Западной Сахаре. Об этом сообщает марокканское информационное агентство MAP.

Глава испанского правительства отметил, что Мадрид желает внести свой вклад в содействие усилиям Генерального секретаря ООН по достижению справедливого, прочного и взаимоприемлемого решения западносахарского конфликта в рамках исполнения резолюций Совета безопасности. Педро Санчес вновь заявил о центральном месте ООН на международной арене, подчеркнув универсальность и легитимность организации.

Ранее, Испанская социалистическая рабочая партия, лидером которой и является Санчес, выступила с поддержкой продления мандата миссии ООН в Западной Сахары с целью мониторинга соблюдения прав человека в регионе. Глава испанского правительства не раз отмечал, что Марокко является образцовым союзником Испании, указывая на тесное сотрудничество сторон в сфере борьбы с нелегальной миграцией и противодействия терроризму, подчеркивая важность укрепления прочных связей между королевствами.