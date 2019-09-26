Сан-Хосе, , 17:04 — REGNUM Президент Коста-Рики Карлос Альварадо вновь заявил, что присоединение страны к Организации экономического сотрудничества и развития является главной целью его правительства. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

На встрече с генеральным секретарём ОЭСР Хосе Гуррией в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Альварадо заверил, что Коста-Рика намерена завершить процедуру вхождения в Организацию в 2020 году.

В этом случае центральноамериканская страна станет 38 членом ОЭСР.