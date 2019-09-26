Панама, , 16:31 — REGNUM На 74-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Панамы Лаурентино Кортисо официально заявил, что Панама станет «связующим звеном» между государствами Латинской Америки и Европы, выступающими за диалог между сторонами кризиса в Венесуэле, и «Группой Лимы», поддерживающей идею государственного переворота в стране. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Однако вскоре после заявления главы государства министерство иностранных дел Панамы выпустило коммюнике, в котором поддержало резолюции и первых, и вторых, выступив при этом за обсуждение возможности применить Межамериканский договор о взаимной помощи, предусматривающий использование военной силы.

Ряд панамских политических обозревателей уже назвали этот шаг «явным противоречием».