Каир, , 13:03 — REGNUM Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Египта Ахмед Хафез осудил выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН и заявил, что Турция является спонсором терроризма. Об этом 25 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Эрдоган и террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время своего выступления Эрдоган призвал мировое сообщество «разобраться с подозрительной смертью Мурси», имея в виду бывшего президента Египта. В ответ на это Ахмед Хафез заявил, что Эрдоган «утверждает, что защищает ценности справедливости и свободы в своей речи, но в реальности демонстрирует чувство ненависти и неприязни по отношению к Египту и к его народу».

«Иронично, что подобные заявления делает человек, который возглавляет страну, спонсирующую террористические организации», — заявил Ахмед Хафез.

Также официальный представитель египетского МИДа перечислил продолжающиеся нарушения прав человека в Турции, включая наличие тысяч политических заключенных, подозрительные смерти десятков заключенных в результате пыток или бесчеловечных условий содержания в тюрьмах, а также закрытие тысяч университетов и учебных заведений.