Каир, , 09:44 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что должны быть активизированы международные усилия для предотвращения вмешательства в дела Ливии извне. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

Выступая в ООН, египетский лидер подчеркнул, что Ливию необходимо спасти от хаоса, в который его ввергают поддерживаемые внешними силами боевики, а также предотвратить вмешательство иностранных государств во внутренние дела страны.

Напомним, что ситуация в Ливии резко обострилась после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года операцию, направленную на захват столицы Триполи и освобождение ее от ополченцев, лояльных Правительству национального согласия.