Рамалла , , 12:59 — REGNUM Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что бойкот администрации Трампа будет продолжаться до тех пор, пока Белый дом не изменит свою политику в отношении палестинцев и не начнет соблюдать международные резолюции, касающиеся палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

В ходе своей встречи с членами палестино-американской общины в Нью-Йорке Аббас обвинил администрацию президента США в «предвзятости» в пользу Израиля, добавив, что палестинцы не примут американскую политику навязывания своей воли. В качестве примера президент Палестины упомянул решение США признать Иерусалим столицей Израиля и сократить финансирование Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам.

Махмуд Аббас также негативно высказался об Израиле, заявив, что израильское правительство пытается подорвать любые шансы на достижение справедливого мира на основе международного права путем продолжения своей политики строительства незаконных поселений, внезапных вторжений, арестов и захвата земель, а также путем незаконного удерживания палестинских налогов.