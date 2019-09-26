Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Новый лидер президентской гонки из числа демократических кандидатов, сенатор Элизабет Уоррен, оказалась не готова к вопросу с подвохом о Джо Байдене и Дональде Трампе. Видеозапись ее ответа опубликована в твиттер-аккаунте ведущей One America News Лиз Уилер 26 сентября.

Сенатору задали вопрос — допускает ли ее этический план, чтобы сын вице-президента США служил в совете директоров иностранной компании. Уоррен решительно ответила «Нет», но затем заметно смешалась и начала суетливо оправдываться:

Элизабет Уоррен «В смысле, я не знаю… Мне надо проверить мой план…»

Несколькими часами ранее Уоррен опубликовала в своем твиттере заявление, в котором требует от Конгресса немедленно начать процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа «во имя демократии». По причине того, что «президент сказал иностранному правительству сделать ему одолжение в вместе с его личным адвокатом расследовать деятельность политического оппонента». Речь идет о сыне бывшего на тот момент вице-президентом Джо Байдена, который занимал пост в совете директоров украинской газовой компании.

Анонимный источник утверждал, что Трамп якобы оказывал давление на украинского президента с целью начать расследование против Байдена и его сына. Этот скандал привел к тому, что представители Демпартии Соединенных Штатов начали процедуру импичмента Трампа.

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Сторонники Трампа не преминули высмеять одного из главных демократов страны за двойные стандарты, которые она даже не успела замаскировать.

Напомним, на волне этого масштабного скандала Байден впервые уступил первое место в рейтинге демократических кандидатов в президенты США, и обошла его именно Уоррен.