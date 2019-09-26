Алжир, , 09:43 — REGNUM Военный суд Алжира приговорил Саида Бутефлику, брата бывшего президента Абдельазиза Бутефлики, к 15 годам лишения свободы «за сговор против армии». Об этом 25 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Кроме того, алжирский суд рассмотрел дело бывшего министра обороны страны и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы. Также были осуждены на многолетние сроки двое бывших руководителей разведслужб Мухамед Медьене и Башир Тартаг, а также лидер Рабочей партии Луиза Ханун. Все они были арестованы в мае 2019 года, спустя несколько недель после того, как в Алжире начались массовые протесты с требованием смены политической элиты.

Напомним, что в результате массовых протестов президент Абдельазиз Бутефлика сначала отказался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, а затем ушел в отставку.