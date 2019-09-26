Нью-Йорк, США, , 09:41 — REGNUM В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая недавнюю атаку на ПНЗ Саудовской Аравии.

В рамках встречи министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва осудила действия повстанцев-хуситов и отметила, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии является угрозой безопасности для всего мира. Она также добавила, что Южная Корея приложит усилия для восстановления ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил признательность южнокорейскому правительству, а также отметил, что мировое сообщество должно активно реагировать на данную проблему, чтобы избежать повторения ситуации.

Также представители двух стран обсудили развитие двусторонних отношений в различных областях, таких как информационные и коммуникационные технологии, здравоохранение и оборонная промышленность.