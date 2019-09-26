Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM Усилия по расширению сотрудничества, в частности экономики и развития стабильности и безопасности в регионе и во всем мире, стали темой обсуждения на двусторонней встрече министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с рядом стран в кулуарах 74-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке (США), сообщает Antara.

Ретно Марсуди провела восемь двусторонних встреч в кулуарах 74-й ГА ООН с министрами иностранных дел Греции, Доминиканской Республики, Кот-д'Ивуара, Южного Судана, Эфиопией, специальными посланниками Генерального секретаря ООН в Мьянме, помощником государственного секретаря США и специальными посланниками США в Афганистане.

«Я концентрируюсь на двусторонних переговорах, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, вклад Индонезии в мир и стабильность в регионе, а также поддержку со стороны дружественных стран для выдвижения кандидатуры Индонезии в совет по правам человека ООН», — заявила глава МИД страны.

Ретно Марсуди подчеркнула важность двусторонних инструментов регулирования торговли, таких как преференциальное торговое соглашение, особенно с нетрадиционными партнерами, такими как Кот-д'Ивуар, Эфиопия и Доминиканская Республика.

Министр отметила важность участия индонезийских компаний и государственных предприятий в развитии инфраструктуры и жилищного строительства в Кот-д'Ивуар и Эфиопии.

В ходе серии двусторонних встреч были подписаны четыре документа о сотрудничестве, в том числе соглашение об экономическом сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании в сфере двусторонних консультаций между Индонезией и Грецией и соглашения о безвизовом режиме с Эфиопией и Кот-д'Ивуаром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии обсудила проблему репатриации мусульманского населения рохинджа со специальным представителем Генерального секретаря ООН по делам Мьянмы Кристиной Шранер-Бургенер.

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