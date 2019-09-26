Анкара, , 21:28 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции и ее пресс-секретарь Фаик Озтрак заявил: «Мы внимательно наблюдаем за тем, как в судебные процессы по делу Гюлена вмешиваются адвокаты официальных лиц государства и защищают бизнесменов, открыто связанных с движением».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаик Озтрак отметил: «Пока не ликвидирована поддержка движения Фетхуллаха Гюлена в политических кругах, с проблемой организации справиться невозможно».

Политик добавил: «Совесть людей ноет. У некоторых есть деньги и политическая власть, чтобы, несмотря на связь с Гюленом, не подвергаться преследованию. С другой стороны, ряд лиц, снятых с должности президентскими указами, защищаются в суде, но на посту не восстанавливаются».