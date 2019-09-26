Анкара, , 18:09 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции и ее пресс-секретарь Фаик Озтрак в ответ на вопрос о тайной встрече с представителями МВФ заявил: «Мы не проводили встречу тайной, просто провели переговоры в кабинете определенного отеля Анкары. Из чего следует то, что наша встреча была тайной?»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаик Озтрак отметил: «Говорят в таком ключе, будто бы МВФ в нашу страну пригласили мы. Нет, это сделало наше Министерство финансов в рамках ст. 4 договора для проведения исследования».

Политик добавил: «Первые адресаты консультаций из ст. 4 — это экономическое руководство и бюрократия. В то же время наравне с ними представители МВФ встречаются с бизнес-сообществом, академиками и оппозицией. Так было во многих странах мира».