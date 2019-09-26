Анкара, , 09:55 — REGNUM Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил: «Мы приняли больше всех беженцев в мире. В 2015 и 2016 годах Турция была второй в мире по оказанной гуманитарной помощи, в 2012—2014 годах — третьей, и сейчас мы вышли на лидирующие позиции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп отметил: «Может быть, Турция и не является одной из богатейших стран мира, но мы уж точно самые щедрые. Это лучший результат того, что во главу угла нашей внешней политики мы ставим человека».

Политик добавил: «Парламентарии теперь более активны в формировании и применении внешней политики. Мы обязаны эффективно использовать парламентскую дипломатию для представительства нашего народа в сердце мира Евразии».