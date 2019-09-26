Бангкок, , 09:52 — REGNUM Министерство обороны США одобрило поставку восьми боевых разведывательных вертолетов AH-6i, которые запросил у Вашингтона Таиланд. Об этом 26 сентября рассказал журналистам командующий сухопутными войсками Таиланда Апират Конгсомпонг.

Военачальник отметил, что данная закупка позволит укрепить обороноспособность страны.

По его словам, Управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) одобрило продажу вертолетов и оборудования к ним. Общая стоимость заказа составит 12 млрд батов ($400 млн).

Стоит отметить, что вертолет AH-6i создан на базе легкого американского вертолета 1960-х годов OH-6A «Кайюс». Модель была разработана для поставок на экспорт. Первый полет AH-6i совершил в 2014 году.