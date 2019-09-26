Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, победивший 8 сентября 2019 года на выборах в Иркутскую городскую думу, решил отказаться от депутатского мандата. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщают иркутские СМИ.

Иркутск, , 09:31 — REGNUM Судя по словам градоначальника, которые приводит «Байкал-24», своё решение градоначальник пояснил изменениями в способе выбора мэра, утвержденными недавно иркутскими парламентариями. Речь идёт о введении института сити-менеджера: отныне мэр Иркутска будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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"После принятия нововведений в областном парламенте решил продолжить работу в должности мэра», — заявил Бердников.

Напомним, 9 сентября глава областного избиркома Илья Дементьев сказал, что у Бердникова есть всего пять дней на то, чтобы решить, слагает ли он с себя полномочия главы или отказывается от возможности получить мандат в новом составе думы. Но мэр определился только к 26 сентября. Всё это время первое заседание нового состава думы откладывалось.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Приангарье состоялось более 80 муниципальных избирательных кампаний. В том числе — выборы депутатов городской думы Иркутска. Конкуренция там была высокой (за 35 мандатов боролись 233 кандидата).

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