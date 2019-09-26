Анкара, , 09:32 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Турции и США в рамках первого этапа создания зоны безопасности на восточном берегу Евфрата на севере Сирии зоны безопасности провели второе совместное наземное патрулирование. Оно состояло из 2 стадий.

Турецкие и американские войска участвуют в совместном патрулировании территории. Сирия

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, колонна ВС Турции, состоящая из 4 единиц бронетехники была сформирована на юге района Акчакале провинции Шанлыурфа, после чего пересекла границу и встретилась с американской колонной на территории Сирии. Командиры подразделений с турецкой и американской стороны обсудили план патрулирования. Совместный конвой двинулся в направлении района Сюлук в 15 км к востоку, где выставил наблюдателей.

Патрулирование продолжалось приблизительно 3,5 часа. После его завершения турецкие военнослужащие вернулись на территорию своей страны. Турция и США уже проводили патрулирование района зоны безопасности 8 сентября 2019 года, что тогда заняло 3 часа, а также осуществляли 6 совместных пролетов вертолетов.