Могадишо, , 11:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании запретило подданным Содружества совершать любые поездки в Сомали, включая Сомалиленд, за исключением городов Харгейса и Бербера, в которые МИД рекомендует не совершать никаких поездок, кроме крайне необходимых. Любые британские подданные в Сомали, которым МИД советует отказаться от любых поездок, должны немедленно покинуть регион. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Тем не менее, в своем заявлении британский МИД призвал: «Если вы посещаете Харгейсу или Берберу, проявляйте повышенную бдительность и заботьтесь о своей безопасности в общественных местах, где собираются люди. Проводите мониторинг местных и международных СМИ, чтобы избежать каких-либо демонстраций или беспорядков. Быстро покиньте любую область беспорядков и не пытайтесь смотреть на нее или фотографировать ее».

В заявлении МИД Великобритании подчеркнул, что в Могадишо существует постоянная угроза террористического нападения, и террористы продолжают планировать нападения на жителей в регионах Сомали, включая Сомалиленд. Террористические атаки, при этом, могут носить неизбирательный характер, в том числе в людных местах, на мероприятиях с участием правительственных чиновников и в местах, посещаемых иностранцами. Благодаря тому, что они используются правительственными чиновниками, террористические группы считают отели своей законной мишенью.

Британский МИД добавил: «Если вы находитесь в Сомали (за исключением Сомалиленда) и нуждаетесь в срочной помощи правительства Великобритании (например, если вас арестовали или вас беспокоит принудительный брак), обратитесь в Верховную комиссию Великобритании в Найроби. Если вы находитесь в Сомалиленде, вам следует обратиться в посольство Великобритании в Аддис-Абебе». Это связано с тем, что Великобритания сильно ограничила работу своих консульских учреждений в Могадишо после ряда терактов.