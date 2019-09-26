Лидеры Сомали и Кении совместно договорились работать над нормализацией отношений без каких-либо последствий для морского спора, рассматриваемого в Международном Суде ООН в Гааге. Соглашение было достигнуто после трехсторонней встречи, организованной председателем Африканского союза и нынешним президентом Египта Абдулфаттахом Ас-Сиси в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Могадишо, , 12:11 — REGNUM Согласно заявлению для прессы, президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Фармаджо и его кенийский коллега Ухуру Кениата согласились полностью нормализовать дипломатические отношения, которые набирают новый позитивный виток с февраля 2019 года. «Обе страны согласились вернуть дипломатическое взаимодействие на тот уровень, где оно было в феврале 2019 года, и предпринять дипломатические шаги для укрепления доверия между правительствами и народами двух стран», — говорится в заявлении.

Две соседние страны также договорились о создании совместного комитета обоих правительств для реализации соглашений между Могадишо и Найроби. «Два лидера договорились избегать любых дальнейших шагов, осложняющих ситуацию в регионе, а скорее приложили больше усилий для борьбы с терроризмом».

Федеральное правительство Сомали, тем не менее, подчеркнуло важность того, чтобы суд, находящийся в Гааге, самостоятельно и беспристрастно рассматривал дело о морском споре, с решением по которому оба государства бы согласились.