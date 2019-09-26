Анкара, , 09:28 — REGNUM Турция, Пакистан и Малайзия договорились о совместной борьбе с ростом исламофобии, об этом 26 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Понимания данной необходимости было достигнуто во время трехсторонней встречи лидеров указанных стран на Генеральной Ассамблее ООН. Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в нескольких сферах, также обменялись мнениями относительно текущих политических событий в регионе и во всем мире.

«Неправильные взгляды, объединяющие людей против ислама будут исправлены. Для реализации этой задачи будут созданы фильмы про историю и культуру ислама, с целью просвещения», — отметил премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter.

Напомним, встрече лидеров трех стран предшествовали переговоры глав внешнеполитических ведомств на саммите Организации исламского сотрудничества.

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