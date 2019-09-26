Аддис-Абеба, , 09:24 — REGNUM В Аддис-Абебе начала свою работу общенациональная консультация по внедрению Глобального договора по миграции (GCM). Представители правительственных и неправительственных организаций (НПО), международных агентств, гражданского общества и бизнеса приняли участие в двухдневном мероприятии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Основная цель мероприятия — решить проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, и создать механизмы, позволяющие возвращающимся людям строить свою жизнь. Фетия Сеид, представитель рабочей группы по борьбе с торговлей людьми в Федеральном генеральном прокуроре Эфиопии, отметила на консультации, что Эфиопия работает над выработкой собственной миграционной политики, взяв за основу политику Африканского союза и Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД).

GCM является первым межправительственным соглашением, подготовленным под эгидой Организации Объединенных Наций и охватывающим все аспекты международной миграции на комплексной и всеобъемлющей основе.