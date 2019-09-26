Копенгаген, , 09:48 — REGNUM Представители министерства социальных дел Дании на пресс-конференции 25 сентября рассказали о конкретных денежных субсидиях, на которые смогут рассчитывать датские муниципалитеты в 2020 году. Так, государство планирует в общей сумме выделить дополнительно 9,4 млрд долларов, что на 280 млн долларов в год больше, чем в 2019-ом.

«Муниципалитеты теперь поставлены в известность о том, сколько они смогут получить из бюджета для поддержания и улучшения государства всеобщего благоденствия. Теперь дело за главами муниципалитетов», — заявили представители ведомства на пресс-конференции. 7 млрд от общей суммы будут предназначаться для устранения диспропорций в стране. 1 млрд выделяется тем муниципалитетам, которые страдают от хронической нехватки средств. Оставшиеся 860 млн долларов будут распределены между муниципалитетами в зависимости от количества населения — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Систему распределения бюджетных средств в Дании долгое время критиковали, называя её несправедливой и устаревшей. В результате у датских муниципалитетов сложились разные экономические условия. Зачастую некоторые регионы вынуждены были отдавать миллиарды другим, менее обеспеченным городам.