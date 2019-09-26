Копенгаген, , 12:08 — REGNUM Большинство членов комитета Европарламента по гражданским правам считает неприемлемым то, что Дания до сих пор не отказалась от введенного в 2016 году в качестве «временной меры» пограничного контроля. Члены комитета намерены разработать новые правила, которые бы ограничивали подобные действия. Так, большинство депутатов полагает, что государство ЕС должнго вводить контроль на границах только на два месяца вместо шести. Также, комитет намерен обязать страны предоставлять Еврокомиссии дополнительные доказательства того, что такой контроль действительно необходим — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Представитель Дании в комитете Петер Кофод (из Датской народной партии) раскритиковал такой подход со стороны своих коллег. По мнению датского депутата, менять нужно так называемый «пограничный кодекс» государств Шенгенской зоны. «Дания сама должна распоряжаться своими границами. Внешние границы ЕС «дырявы как решето», поэтому я проголосовал против ограничения возможности вводить пограничный контроль», — заявил Петер Кофод.

Помимо Дании к дополнительной временной проверке на границах решили прибегнуть Австрия, ФРГ, Норвегия, Швеция и Франция. Для первых пяти стран причиной тому стал миграционный кризис 2015 года; для Франции же — террористическая угроза.