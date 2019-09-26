Копенгаген, , 09:21 — REGNUM Министр образования Дании Пернилле Розенкрантц-Тайль предложила отменить национальный тест в школах, в адрес которого неоднократно звучала критика, в частности, говорилось, что разработанные тесты дают неверные оценки способностей учеников.

«Правительство уже намеренно отменить это испытание в начальных классах. Мы также начали работать над тем, чтобы заменить нынешние национальные тесты чем-то другим», — заявила глава ведомства. Министр предлагает вовлечь в процесс выработки новых выпускных экзаменов родителей, преподавателей, учеников и представителей партий Фолькетинга для достижения максимально эффективного результата. «Целью национального теста было мотивировать учеников к более ответственному подходу к учебе, однако в действительности ничего не поменялось», — отметили в ведомстве — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

По мнению министра, новая система тестов может быть введена с 2021 года. Она должна основываться на опыте последних десяти лет. «Я считаю, будет разумно вспомнить то, что происходило в этой области в течение последних 10 лет: так мы сможем оценить, что сработало, а что — нет», — отметила министр.

За последние несколько месяцев 10 датских муниципалитетов подали прошение предоставить им полномочия отменить в своих школах национальные тесты.