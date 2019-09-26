Копенгаген, , 16:46 — REGNUM Партии «Единого списка» в Дании потребовали от правительства смягчить правила получения иностранцами вида на жительство. Властям Дании предлагается учитывать образование, наравне с наличием постоянной работы, в качестве фактора, способствующего получением тем или иным лицом вида на жительство.

Представитель партий по вопросам иностранцев Роса Лунд в связи с этим отметила: «Образование — ключ к нашему рынку труда, а также к успешной интеграции в датское общество. Поэтому мы считаем абсурдным то, что факт получения образования в Дании не учитывается при рассмотрении заявок». Данное предложение существенно смягчит ту политику, которая проводится в Дании со времен предыдущего правительства — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В 2016 году Фолькетинг принял решение не принимать во внимание факт получения тем или иным иностранным лицом образования в Дании при рассмотрении его заявки на вид на жительство. Единственное, что учитывается датскими властями по сей день — наличие у претендента постоянной работы на территории Дании. К тому же, лицо обязано отработать в Дании 3 года и 6 месяцев из последних четырех лет с тем, чтобы получить право на вид на жительство.

Датские «Радикалы» поддержали предложение. Представитель партии по вопросам иностранцев Андреас Стеенберг заявил, что вполне разумно предоставить право оставаться в Дании тем лицам, на образование которых были потрачены средства из датского бюджета.