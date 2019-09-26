Сараево, , 09:21 — REGNUM Глава президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Желько Комшич, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что соседи Боснии и Герцеговины провоцируют некоторые волнения и дестабилизацию в республике, преследуя, тем самым, свои интересы. Босния и Герцеговина граничит с Сербией, Хорватией и Черногорией. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам Комшича, такое поведение не способствует развитию добрососедских отношений.

«Это вызывает волнения и дестабилизацию в моей стране. Это никак не способствует развитию желаемых добрососедских отношений», — заявил Комшич на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом, он добавил, что для БиГ двусторонние отношения с соседними странами являются главными приоритетами во внешней политики республики. По словам Комшича, такие отношения должны быть основаны на постоянном улучшении сотрудничества, взаимных интересах, принципах равенства, взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности.