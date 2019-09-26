Подгорица, , 11:22 — REGNUM Руководство черногорской Либеральной партии (ЛП) приняло решение о подаче заявки на полноправное членство в европейскую политическую группу Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE). До этого Либеральная партия Черногории в течении пяти лет была ассоциированным членом Альянса. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

Согласно заявлению руководства ЛП, ALDE играет важную роль в Европе, поскольку многие из ее членов представлены в Европарламенте и различных ведомствах ЕС (Европейского союза). Также отмечено, что ЛП на протяжении пяти лет являлась ассоциированным членом Альянса, в связи с чем, было принято решение о подаче заявки в ALDE на полноправное членство.

«Полное членство в третьей по величине парламентской группе ЕС, без которой невозможно создать политический курс Европы, важно не только для ЛП, но и для Черногории. От этого может зависеть скорость дальнейшего прогресса на пути евроатлантической интеграции и демократизации нашего общества», — отмечается в заявлении ЛП.