Белград, , 09:27 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нет сомнений в том, что Европейский союз и, в частности, Германия во главе со своим канцлером Ангелой Меркель заинтересованы в решении проблемы Косово. Он отметил, что Меркель пообещала ему посетить Сербию до истечения срока ее полномочий. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

После переговоров с Меркель, Вучич подчеркнул, что они вынесли на обсуждение косовский вопрос и экономическое сотрудничество.

«У нас состоялся открытый разговор, и мы ожидаем, что по окончании выборов в Косово будет принято решение об отмене Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары», — сказал Вучич.

Он отметил, что Германия неоднократно выступала против пошлин, взимаемых с сербских товаров. «Нет сомнений в том, что Европа хочет решить косовскую проблему, а Германия как ведущая страна будет добиваться этого», — добавил Вучич.

Он уточнил, что Германия хочет стабильности в Европе на долгосрочной перспективе и Берлин вложит все свои силы и энергию, чтобы добиться этого.