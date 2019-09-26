Белград, , 13:02 — REGNUM Заместитель директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Душан Козарев заявил, что в Косово до сих существует дискриминация в отношении сербов. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Выступая на совещании ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Варшаве, Козарев подчеркнул, что в Косово и Метохии регулярно нарушаются права сербов на жизнь, на собственность, на перемещение и на свободу вероисповедания.

«К сожалению, с момента окончания последнего совещания в ОБСЕ по правам человека в Варшаве, позитивных изменений так и не наметилось, а ситуация даже ухудшилась. Запугивания и подталкивание сербов покинуть территорию Косово и Метохии продолжают становиться все более интенсивными. Людей, покинувших республику во время войны, так и не пускают в свои дома. А в прошлом году было совершено около 70 актов нападений на сербов на почве этнической вражды», — добавил Козарев.