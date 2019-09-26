Иерусалим, , 10:54 — REGNUM Раввин Цион Буарон, близкий к израильской ультраортодоксальной партии ШАС, призвал партийное руководство покинуть правый блок и начать переговоры с левыми во главе с Бени Ганцем. Об этом 25 сентября сообщило израильское информационное агентство Ynet.

«По сути нет никакой разницы между Биби (прим. — Биньямином Нетаньяху) и остальными… Нет никакой разницы между правыми и левыми», — заявил раввин. Кроме того, Буарон обвинил Нетаньяху в том, что правительство под его руководством нарушает святость субботы, разрешая проведение строительных работ в этот день.

Говоря о союзе с левыми, раввин подчеркнул, что именно левые поддержали бы позицию ортодоксов относительно субботы и религии в целом.