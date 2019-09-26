Исламабад, , 09:03 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал ООН вмешаться в ситуацию в индийском Кашмире, об этом 25 сентября он рассказал в интервью изданию The New York Times.

«Если ООН не будет говорить об этом, то кто будет? Это работа ООН, они должны вмешаться, отправить туда наблюдателей», — подчеркнул Имран Хан.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2019 года правительство Индии приняло решение лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало резкое обострение напряженности в отношениях с Пакистаном.

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