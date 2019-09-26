Иерусалим, , 09:23 — REGNUM 25 сентября глава парн тии «Наш дом — Израиль"(НДИ) Авигдор Либерман призвал действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху проявить гибкость при проведении коалиционных переговоров. По сообщениям израильского информационного портала Hadashot 0404, заявление политика прозвучало на фоне сообщений о том, что Нетаньяху будет поручено сформировать новое правительство Израиля.

«История показала, что когда Биби (прим. — Биньямин Нетаньяху) хочет, он может быть самым гибким человеком в мире. Я надеюсь, что с такой же гибкостью он будет вести переговоры с блоком «Кахоль Лаван», — написал глава НДИ на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Либерман также выразил надежду на то, что новое правительство будет так или иначе сформировано к наступлению еврейского нового года — 29 сентября.

Основными задачами нового правительства станут вопросы безопасности и экономики, уверен политик.