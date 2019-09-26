Иерусалим, , 09:10 — REGNUM Израильская ультраортодоксальная партия «Яадут а-Тора» намерена оспорить результаты парламентских выборов, которые состоялись в Израиле 17 сентября. Как 25 сентября сообщило израильское информационное агентство Israel HaYom, партия выступила против решения Центральной избирательной комиссии об изменении итогов выборов.

Изменения, о которых стало известно в ночь с 24 на 25 сентября, непосредственно касаются партии «Яадут а-Тора» и ее парламентской фракции. Так, ЦИК постановил, что ортодоксы получают семь мандатов, а не восемь, как было заявлено ранее. Спорный мандат отошел партии «Ликуд», которая в итоге занимает 32 места в Кнессете нового созыва.

Адвокаты партии «Яадут а-Тора» заявили о нелегитимности принятого решения и о намерении его оспорить.