Париж, , 08:54 — REGNUM Правительство Франции приняло решение выделить 2,5 млрд евро для финансирования новых европейских космических проектов в рамках новых обязательств Франции в Европейском космическом агентстве (ESA) на период 2020/2022 годов, сообщает La Tribune.

Издание отмечает, что эта сумма на 400 млн евро больше по сравнению с первоначальными планами министерства финансов Франции, но меньше, чем требовала отрасль (от 2,8 до 3,1 млрд евро). Увеличение бюджета показывает важность космического пространства для правительства Франции.

Напомним, министерская конференция Европейского космического агентства (ESA) намечена на 27−28 ноября и пройдет в городе Севилья (Испания).