Пекин, , 08:56 — REGNUM Отношения между Россией и Китаем преодолели идеологические и культурно-исторические различия, и в настоящее время между двумя странами сформирована конструктивная, устойчивая, обладающая богатейшим стратегическим содержанием образцовая модель взаимодействия крупных держав. Об этом 26 сентября заявил министр иностранных дел Китая Ван И в своей статье, посвященной 70-летию установления дипломатических отношений с Россией, опубликованной в «Российской газете» и «Жэньминь Жибао».

«В канун 70-летия установления дипломатических отношений мы можем с гордостью сказать, что китайско-российские связи преодолели идеологические и культурно-исторические различия. Сформирована в высшей степени конструктивная, устойчивая, обладающая богатейшим стратегическим содержанием образцовая модель взаимодействия крупных держав», — пишет в своей статье Ван И.

Также он отмечает, что, смотря в будущее, можно с уверенностью утверждать, что под руководством глав государств и при активной поддержке и участии народов двух стран российско-китайские отношения в новую эпоху «преодолеют все волны, будут идти в ногу со временем, добьются еще лучших результатов на благо двух стран и всего мира».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 23 сентября, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай заинтересован в развитии стратегического сотрудничества с Россией по всем направлениям.