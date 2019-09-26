Иерусалим, , 09:03 — REGNUM 25 сентября президент Израиля Реувен Ривлин поручил главе партии «Ликуд» и действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, решение было принято в ходе встречи главы государства с Нетаньяху и лидером левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Бени Ганцем.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Ривлин отметил, что ни Нетаньяху, ни Ганц не получили достаточной поддержки со стороны представителей парламентских партий. Однако, по мнению главы правительства, лидеру партии «Ликуд» наиболее вероятно удастся сформировать новое правительство. При этом основой правительства должен быть компромисс, уверен президент Израиля.

Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что почти нет шансов на то, чтобы создать узкое правительство. Кроме того, премьер подчеркнул, что в случае провала коалиционных переговоров он вернет президенту мандат на формирование правительства.