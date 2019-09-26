У новых властей столицы Забайкалья нет желания возвращать всенародные выборы мэра. Это следует из слов председателя городской думы Читы Евгения Ярилова, которые цитирует ИА «Чита.ру».

Чита, , 08:48 — REGNUM »Пока город не рассматривает прямые выборы мэра», — отметил Ярилов. По его мнению, использование площадки проекта «Забайкальский призыв» сделает процедуру более конкурентной, а у Александра Сапожникова, который с мая исполняет обязанности сити-менеджера Читы, есть все шансы избавиться от приставки «и.о».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после отставки губернатора Забайкалья Натальи Ждановой, произошедшей осенью 2018 года, новое руководство регионом взяло курс на продвижение новой экономической политики, связанной со вхождением края в состав Дальневосточного федерального округа. Одновременно с этим тогда ещё врио губернатора Александр Осипов запустил кадровую программу «Забайкальский призыв«.Это проект создан для оптимального подбора состава новой команды и является региональным форматом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Организаторами выступают правительство региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Свое желание участвовать в проекте выразили более 3500 человек. До финиша дошли 50 участников.

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Любопытно, что отвечая на вопрос о возможности возврата всенародных выборов мэра Читы, глава Забайкалья сказал, что читинцы должны сами, законными способами, высказать своё мнение относительно прямых выборах главы.

Согласно уставу Читы, с 2014 года возглавляющего администрацию сити-менеджера утверждает гордума, она же в праве расторгнуть контракт с ним. Председатель думы является первым лицом Читы.

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