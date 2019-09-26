Эр-Рияд, , 08:50 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел переговоры с премьер-министром Ирака Адилем Абдулом-Махди, об этом 26 сентября сообщает Saudi Press Agency.

«Встреча была посвящена событием в регионе, а частности атакам на нефтеперерабатывающие заводы королевства», — говорится в заявлении издания.

Напомним, 14 сентября два нефтеперерабатывающих завод Саудовской Аравии подверглись нападению беспилотников, что нанесло серьезный удар по отрасли в стране.

Несмотря на то, что США обвинили в инциденте Иран, а ответственность за нападение взяли йеменские-хуситы, Вашингтон первоначально заявлял о том, что атаки осуществлялись с территории Ирака.

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