26 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Около 80% потребляемой нефти Индия получает за счёт импорта. Постоянные перебои с поставками нефти могут привести к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, что может замедлить индийскую экономику, которая и так переживает не лучшие времена.

Максим Исаев, , 09:13 — REGNUM После атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру саудовской компании Aramco — крупнейшего в мире производителя нефти — в Абкайке и Хураисе ежедневный уровень добычи нефти в Саудовской Аравии сократился почти вдвое (на 5,7 млн баррелей сырой нефти). В министерстве энергетики Саудовской Аравии заявили, что страна сможет восстановить прежний уровень добычи к концу сентября, пишет Шафик Рахман в статье для издания Asia Times.

Последняя капля Иван Шилов © ИА REGNUM

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После Ирака Саудовская Аравия является для Индии вторым по величине источником нефти, на долю которого пришлось около 20% от общего объёма импорта нефти в 2018 году. У Индии есть все основания для беспокойства, учитывая её высокую зависимость от зарубежных поставок нефти, необходимых для удовлетворения внутренних энергетических потребностей. Около 80% потребляемой нефти Индия получает за счёт импорта. Более того, постоянные перебои с поставками могут привести к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, что может замедлить индийскую экономику, которая и так переживает не лучшие времена.

Учитывая столь высокую зависимость от поставок нефти, Индия не может допустить возникновения перебоев в поставках нефти из другой крупной страны, поскольку она уже остановила импорт иранской нефти и сократила импорт из Венесуэлы после введения американских санкций. Иран был третьим по величине поставщиком нефти в Индию, на его долю пришлось 14% от общего объёма импорта нефти в 2018 году. Саудовская Аравия увеличила свои поставки, чтобы покрыть возникший дефицит. Также Ангола и Мексика стали крупными поставщиками нефти.

Неустойчивая индийская экономика уже демонстрирует признаки рецессии: темпы годового роста уже упали до 5% — это самый низкий уровень за последние шесть лет. Ситуация может дополнительно осложниться на фоне резкого скачка цен на нефть. После атаки на Aramco 14 сентября рупия ещё больше обесценилась. Управляющий Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас выразил беспокойство, заявив, что «это окажет некоторое влияние на дефицит счета текущих операций и, возможно, приведёт к увеличению дефицита бюджета, если нынешняя ситуация затянется».

Рупии (сс) Gopal Vijayaraghavan

После нападения на компанию Aramco у Индии появилось больше опасений по поводу вероятности полномасштабной войны на Ближнем Востоке, поскольку Соединённые Штаты и Саудовская Аравия прямо или косвенно обвинили Иран в организации атаки и хотят отомстить ему. Иран отрицает какую-либо причастность к нападению. Столь высокий уровень враждебности в регионе может отрицательно сказаться на поставках нефти и оказать большое влияние на страны, которые нуждаются в поставках нефти для удовлетворения своих внутренних потребностей, такие как Индия. В 2018 году 70% импортированной Индией нефти пришлось на Ближний Восток. Поставки осуществлялись из разных региональных стран, которые входят в разные блоки, возглавляемые как Саудовской Аравией, так и Ираном. Поэтому Индии будет крайне сложно сохранить дипломатическое равновесие в отношениях с региональными государствами.

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Сама Индия добывает очень мало нефти, по этой причине она является третьим по величине мировым импортёром нефти после Китая и Соединённых Штатов. Индия не сможет удовлетворить свои внутренние потребности без организации надёжных внешних поставок. На высокую зависимость Индии от поставок нефти также указывает соотношение между производством и потреблением нефти. В течение 2018 года Индия произвела 0,9% мирового объёма нефти, а уровень потребления составил 5,2%.

АЗС Индии (сс) Bernard Gagnon

Чтобы уменьшить эту зависимость, индийское правительство намерено расширить внутреннюю добычу нефти, а также развивать альтернативные, нетрадиционные источники энергии и увеличить число используемых электромобилей. Тем временем, чтобы застраховать себя от возможных неблагоприятных событий на Ближнем Востоке, Индия также ищет альтернативные источники поставок нефти. Например, министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан посетил Россию, чтобы обсудить возможности увеличения экспорта российской нефти в Индию.