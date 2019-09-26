Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM Депутаты регионального парламента Бурятии исключили из своих рядов члена фракции «Единой России» Мунко Буянтуева. Голосование по этому вопросу прошло в Народном хурале 26 сентября.

Ранее он был осужден за контрабанду пиломатериалов за границу. Возглавляя в 2014 году компанию «БайкалЛес», он незаконно вывозил лес в Китай, подавая при этом недостоверные декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд признал его виновным в вывозе 900 кубометров леса на 3,8 млн рублей и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно.

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