Горно-Алтайск, , 08:31 — REGNUM В Республике Алтай состоялось планово-тактическое учение по нейтрализации группы террористов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона со ссылкой на УФСБ России по Алтаю.

По сценарию, условные террористы, совершив несколько терактов, попытались прорваться через границу на территорию соседнего государства. Было экстренно организовано создание оперативного штаба, в котором были задействованы представители ФСБ, МВД, пограничники, МЧС, Росгвардия, ФСИН и другие структуры. «На заключительном этапе подразделениями специального назначения «террористы» были блокированы в непосредственной близости от государственной границы и нейтрализованы», — отметили в правительстве.

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