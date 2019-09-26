Депутат Госдумы РФ Михаил Щапов (КПРФ) внёс законопроект о передаче полномочий по тушению лесных пожаров на федеральный уровень. Комментируяинициативу на своих ресурсах в интернете, он пояснил, что регионы просто не справляются с полномочиями по тушению пожаров, и что раз леса — это национальное достояние — то и отвечать за них должны федеральные чиновники.

Москва, , 08:30 — REGNUM «В этом году вся страна наблюдала, до каких масштабов они могут разрастись. Возникает вопрос: почему с каждым годом горим все больше? Конечно, причина не одна. Однако, на мой взгляд, корень проблемы — это отсутствие ответственных за тушение лесных пожаров. У нас сейчас ответственность размазана между федеральным и региональным уровнями власти.

Федеральные чиновники обвиняют в плохой подготовке к пожарам своих региональных коллег. Те, в свою очередь, жалуются на нехватку денег, которые федеральный центр должен направлять в регион. Получается, что все невиновны, все действуют в рамках своих полномочий, а в итоге пожаров становится все больше», — приводит доводы парламентарий.

По мнению Щапова, перевод лесных полномочий на федеральный уровень необходимо осуществить в самые короткие сроки — до 1 января 2020 года. «Иначе в следующем году опять леса будут гореть, а мы будем искать ответственных», — считает депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались ещё весной 2019 года. К концу июля общая площадь лесных возгораний превысила пять миллионов гектаров, а дымовой шлейф ощутили жители сразу трёх федеральных округов. Петиция с требованием ввести режим ЧС в Сибири собрала десятки тысяч подписей.

Распространению огня во многом способствовал нормативный документ Минприроды РФ, согласно которому региональные комиссии по ЧС могут принимать решения не тушить очаги, расположенные в труднодоступной местности из соображений экономической нецелесообразности.

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